Cybertruck pode chegar aos 800 quilómetros de autonomia eléctrica

Nascidos antes da década de 1980 não terão dificuldade em ver aqui alguma inspiração nos filmes de ficção científica quando ainda se acreditava que o ano de 1999 traria uma estação espacial na Lua. Mas o que a Tesla de Elon Musk acaba de desvendar é a sua visão para uma condução emocional tanto na estrada como fora dela.

O Cybertruck, com nome digno de um qualquer Transformer, “é desenhado para ter a utilidade de uma pick-up [a Tesla chama-lhe de “truck”, que poderia ser traduzido por camião, mas a filosofia aproxima-se mais das carrinhas de caixa aberta] e a performance de um desportivo”, ao mesmo tempo que apresenta todas as funcionalidades de que uma família precisa — com 588,5cm de comprimento, 202,7cm de largura e 190,5m de altura, o veículo tem capacidade para seis ocupantes — sem que seja minimamente familiar.

A revelação foi feita por Elon Musk Reuters A revelação foi feita por Elon Musk Reuters Fotogaleria Reuters

Mas o que o torna realmente impressionante é o rol de números avançados de desempenho: sendo 100% eléctrico (naturalmente!), dispara dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e promete três níveis de autonomia (desde 400 até uns impressionantes 800 quilómetros). Isto, ao mesmo tempo que revela aptidões off-road muito recomendáveis, com bons ângulos de ataque, e de saída (35º e 28º, respectivamente).