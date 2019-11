Movimento Zero dá o tom ao protesto: “Zero, zero...”, gritaram milhares

Com o lema “tolerância zero”, a manifestação conjunta é organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) . Foi em 12 de Julho, em Lisboa, que o Movimento Zero, nascido em esquadras da periferia da capital e também bem implantado no Porto e Braga, apareceu pela primeira vez. Na cerimónia de aniversário da PSP, vestindo t-shirts brancas, voltaram as costas quando o director nacional da PSP começou a discursar. É um movimento sem rosto, que acusa os sindicatos e associações de fraqueza perante o Governo, e cujos membros comunicam nas redes sociais. Os posts referem as alegadas injustiças de que são alvo os que combatem a criminalidade e relatam um país vergado à marginalidade, num guião securitário de extrema-direita.