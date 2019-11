Polícias revelam imagens de esquadras degradadas e sem condições de higiene

Elementos da PSP e da GNR estão esta quinta-feira nas ruas de Lisboa a manifestar-se por melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Reclamam, por exemplo, coletes balísticos para todos, alegam que até uma simples lanterna tem de ser adquirida com dinheiro do seu bolso. O mesmo acontece com as luvas de protecção.

Para mostrarem as condições em que muitos trabalham reuniram um conjunto de imagens que mostra a degradação de esquadras e outras instalações onde exercem funções, ou os locais onde dormem e tomam banho, com paredes rachadas e cobertas de humidade e até a presença de ratos. As fotografias são de instalações da PSP no Porto, Braga, Entroncamento, Faro e Lisboa.

O PÚBLICO já pediu uma reacção à Direcção Nacional da PSP, mas até ao momento não obteve resposta.

Já em 2015, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, alertava para a degradação das esquadras e para a falta de higiene e dizia que “quem sofre com isto são, numa primeira fase os polícias, porque muitas das esquadras não têm condições de higiene e salubridade, e também os utentes que se deslocam à esquadra para apresentar queixa”.