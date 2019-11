Morreu o jornalista António Tavares Teles

O jornalista e escritor António Tavares Teles morreu, esta quinta-feira, aos 77 anos. A notícia do óbito foi avançada pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Destacando-se no jornalismo desportivo, Tavares Teles passou por diversas redacções, como a da TSF e a do jornal moçambicano Tribuna.

Natural de Trás-os-Montes, Tavares Teles estudou em Lisboa e em Coimbra. Durante a ditadura, esteve exilado em Paris, em Bruxelas e no Rio de Janeiro, tendo regressado a Portugal após o 25 de Abril. Nos últimos anos, vivia no Algarve.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Enquanto escritor, publicou diversas obras e produziu textos para televisão, incluindo para Herman José (nomeadamente para a personagem “Estebes"). Em declarações ao PÚBLICO, o humorista revela que o facto de a personagem ser adepta do FC Porto foi, em parte, uma homenagem ao jornalista, simpatizante assumido do clube.

“Estou, neste momento, na Gala dos Dragões de Ouro e estava com a preocupação de saber o estado de saúde dele porque vou obviamente falar dele. Ainda não sabia que tinha falecido. O António Tavares Teles era um grande fã meu, um grande amigo e, a par com o Tozé Brito, foi um dos responsáveis pela criação do ‘Estebes’. Juntou-se o ‘portismo’ dele e a minha simpatia pela cidade. Foi uma figura absolutamente decisiva nessa fase da minha carreira da década de 1980”, relembra o humorista. Devido aos conhecimentos na área, era responsável por trazer os convidados desportivos entrevistados pelo “Estebes”, que chegou a ter na rubrica o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o técnico José Maria Pedroto.

Rogério Gomes cruzou-se com António Tavares Teles no diário desporto O Jogo, onde o jornalista assinou um espaço de opinião. O antigo director-adjunto do jornal destaca a polivalência do autor. "Foi um colaborador muito importante e era uma excelente pessoa. Como é evidente, gostava muito de futebol e do FC Porto. Escrevia muito bem e, para além disso, fazia letras para músicas e peças de teatro. Era muito polivalente”, explica.