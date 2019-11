Partidos gastaram 4,8 milhões de euros nas eleições europeias

Os 17 partidos que concorreram às eleições europeias do passado mês de Maio registaram um total de 4,84 milhões de euros em despesas, mais 900 mil euros do que haviam previsto quando entregaram os orçamentos de campanha. Do total dos gastos dos partidos, os socialistas, que venceram as eleições com 33,4% dos votos, tiveram gastos correspondentes à percentagem de votos: são responsáveis por 35% do total das despesas, no valor de 1,68 milhões de euros.

O PS gastou mais 431.313 euros do que previsto, o Bloco de Esquerda mais 303.400 euros e o CDS mais 151.918. O desvio nas despesas do PS face ao programado deveu-se a uma “campanha especialmente dura e até, em certos casos, malévola”, explicou o secretário nacional do PS para a administração do partido, Luís Patrão, em declarações ao Jornal de Notícias (edição impressa), que revelou os dados das contas da campanha publicados pela Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos na quarta-feira.

Uma análise aos documentos apresentados pelos partidos que concorreram àquela eleição evidencia que PS, BE, CDU e CDS são os partidos (e coligação) que apresentaram contas com desvio face ao que tinham planeado. Esta é uma questão que não tem, obrigatoriamente, de apresentar problemas, uma vez que os partidos podem aumentar as despesas realizadas se conseguirem obter mais receita, o que faz com que um desvio em relação ao orçamentado não se traduza num buraco financeiro. No total das contas apresentadas há um desvio de 900 mil euros entre o orçamentado e os gastos reais. Mas isso não significa que todos os partidos tenham tido prejuízos.

No caso do PS, o partido acabou por ter resultados negativos no valor de 281.680 euros. O mesmo aconteceu com o CDS, mas numa escala diferente, registando menos receitas do que despesas no total de 7.319 euros.

A CDU é um caso um pouco diferente. Os comunistas entregaram um orçamento de 850 mil euros para a campanha de João Ferreira que acabou por ter receitas e despesas abaixo do previsto, na ordem dos cem mil euros. Para uma receita de 690.494 mil euros, os comunistas gastaram 688.892 mil euros. A diferença entre um valor e outro deve-se ao facto de a CDU ter inscrito 1.600 euros como juros o que faz com que, no fim, receitas e despesas batam certo.

Já o BE diz à Entidade das Contas que não ficou com qualquer diferença entre despesas e receitas. E não é o único partido em que tal acontece. O PSD também apresentou contas com as receitas a baterem certo com as despesas. A campanha de Paulo Rangel gastou 881.538 euros tendo 882.858 de receitas, a que se junta uma “cedência por empréstimo” de 1.320 euros que faz com que o balanço bata certo.

O PSD foi também um dos partidos que apresentaram o orçamento mais próximo daquilo que acabaram por gastar. O mesmo aconteceu com o PAN. De acordo com os dados entregues, a campanha de Paulo Rangel (PSD) gastou menos 8.461 euros do que tinha previsto. Já o PAN orçamentou 78.410 mil euros e gastou menos 10.722 do que inicialmente planeado.

Há também partidos que apresentaram orçamentos muito empolados, aparecendo agora com um grande desvio (de “poupança") em relação ao que tinha sido entregue. A coligação BASTA, por exemplo, registou na Entidade das Contas um orçamento de 500 mil euros, tendo depois apresentado despesas de apenas 24.316 euros. Se gastou a menos do que tinha previsto, também recebeu muito abaixo do que estava planeado no orçamento, tendo apenas 14 mil euros de receitas (em vez do meio milhão que tinha colocado no documento).

Dos 17 partidos, houve ainda três que não apresentaram contas, o PNR, o Nós, Cidadãos! e o PURP.