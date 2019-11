Descentralizar gabinetes provoca “obstáculo do contacto”, mas também tem “virtudes”

Três das 50 secretarias de Estado do Governo, que tomou posse no dia 26 de Outubro, vão estar localizadas fora de Lisboa, mas a ideia não é nova. No XVI Governo Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes de Julho de 2004 a Março de 2005, houve seis gabinetes governamentais que foram deslocalizados: a Educação ficou em Aveiro, a Juventude em Braga, a Administração Local em Coimbra, a Agricultura na Golegã, o Turismo em Faro e a pasta dos Bens Culturais em Évora. Numa espécie de regresso ao passado, o PÚBLICO falou com três dos secretários de Estado do Governo de Santana Lopes que estiveram fora da capital para perceber as virtudes e os defeitos da solução. As opiniões sobre a opção não geram consenso.

Continuar a ler