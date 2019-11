Pinheiro Bombeiro: aluga uma árvore a sério e ajuda quem apaga fogos

A época natalícia está prestes a abrir e, com ela, chega a vontade de montar o pinheirinho na sala de estar. Se ainda não tens árvore de Natal, alugar um Pinheiro Bombeiro pode ser uma opção: além estares a dar uma segunda vida a uma árvore (sim, é um pinheiro verdadeiro!), estás a contribuir com um donativo para os bombeiros voluntários portugueses.

Os pinheiros desta campanha — lançada pelo terceiro ano consecutivo pela Rnters — vêm de uma limpeza de mata da zona de Coruche, e podem ser alugados por 20 euros, sendo que 5 euros revertem para a compra de material profissional para o combate de incêndios.

Podem ser alugados online ou levantados no Lx Factory (entre 25 de Novembro e 22 de Dezembro), em Lisboa, no Stylista Winter Market (30 de Novembro a 1 de Dezembro), no Estoril, no Cascais Xmas Village (de 5 a 22 de Dezembro) e no CCB Xmas Market (15 de Dezembro). A Rnters também faz entregas ao domicílio nas zonas do Porto e Lisboa.

No final da época natalícia, os pinheiros devem ser devolvidos para ser transformados em biomassa, oferecendo-lhes assim uma vida circular.