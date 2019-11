PlasticoAMais: DECO recebeu 835 denúncias sobre excesso de plástico em embalagens

A iniciativa “#plasticoamais” da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) recolheu um total de 835 denúncias de consumidores sobre produtos com excesso ou injustificada embalagem de plástico, me menos de cinco meses.

Quando se assinala a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, a DECO divulgou nesta quinta-feira um balanço da campanha, lançada em 5 de Junho, que revela que 41,05% das denúncias visaram a embalagem de produtos frescos (legumes e frutas) e 19,35% foram relativas produtos secos de mercearia como grão e arroz. A percentagem mais baixa (1,96%) diz respeito aos produtos de limpeza.

As páginas das redes sociais que serviram de suporte à iniciativa tiveram cerca de 5350 consumidores envolvidos.

Na sequência das denúncias recolhidas na campanha, a DECO efectuou dez reuniões com empresas para reivindicar soluções de redução de embalagens.