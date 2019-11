Protestos contra a elite política ganham força a semanas das presidenciais na Argélia

Milhares de argelinos manifestaram-se na noite de quarta-feira nas ruas de Argel, pressionando as autoridades a cancelarem as eleições presidenciais marcadas para 12 de Dezembro.

Desde Fevereiro que se realizam protestos semanais, às quintas e sextas-feiras, mas os manifestantes mostram sinais de querer aumentar a presença nas ruas à medida que se aproxima a data da votação.

Nas ruas do centro da capital, ouviu-se gritar “Eleição não, eleição não” –​, mas a polícia dispersou o grupo e prendeu 20 pessoas.

O movimento de protesto eclodiu em Fevereiro quando o veterano Presidente Abdelaziz Bouteflika anunciou que se recandidatava às eleições inicialmente marcadas para Julho – seria o seu quinto mandato seguido.

Centenas de milhares de argelinos revoltaram-se nas ruas de Argel e de outras cidades do país, exigindo que Bouteflika e a elite que governa a Argélia desde a independência da França, em 1962, deixem o poder.

Bouteflika, que teve um AVC em 2013 - o seu irmão, Saïd Bouteflika, era quem exercia de facto o poder - foi afastado em Abril, depois de as Forças Armadas terem apoiado as reivindicações dos cidadãos. Muitos aliados do antigo Presidente, entre eles o irmão, foram detidos e condenados por conspiração e corrupção.

Saïd Bouteflika foi condenado a 15 anos de prisão por conspirar contra o Estado.

As eleições de Julho foram adiadas, criando um limbo constitucional e um Presidente interino, Abdelkader Bensalah, ainda em funções. As Forças Armadas e o seu poderoso chefe, o general Ahmed Gaed Salah, dizem que a eleição é a única via para restabelecer a normalidade.

Mas os manifestantes rejeitam qualquer eleição enquanto os actores políticos forem os mesmos. O Exército, de momento o principal interveniente político na Argélia, comprometeu-se com eleições transparentes e garantiu que não apoiará qualquer candidato.

Os cinco candidatos à presidência são antigos altos funcionários do regime, ainda que alguns deles tenham criticado Bouteflika ou lhe tenham feito oposição em eleições anteriores.

A campanha começou oficialmente no domingo, com os manifestantes a pendurarem sacos de lixo ou cartazes de figuras da oposição que estão presas, nos espaços reservados ao material de campanha.

Na terça-feira, num julgamento muito rápido, um tribunal condenou a 18 meses de prisão quatro manifestantes acusados de perturbar o processo eleitoral. Segundo a organização Human Rights Watch, são muitos os manifestantes detidos nos últimos meses, numa tentativa de travar os protestos.