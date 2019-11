O tempo pode ser o nosso. Assim nos não diz, como que dizendo, o espaço cénico minimalista montado pelo encenador João Cardoso para mais uma incursão na obra de Mark O’Rowe“Os Nossos Dias Poucos e Desalmados” - um texto pleno de diálogos por vezes frenéticos entre personagens ambíguas - é uma estreia absoluta em Portugal, uma produção do Teatro Nacional de São João que podemos acompanhar, desta quinta-feira, e até ao final do mês, no Teatro Carlos Alberto. O espectáculo pode ser visto na quarta-feira e sábado, às 19h; na quinta e sexta-feira, às 21h; e no domingo, às 16h. Na sexta-feira, haverá uma conversa, no final, e no domingo a peça é acompanhada de tradução em língua gestual portuguesa. O bilhete custa dez euros. Para os interessados na obra de um dos dramaturgos responsáveis pela renovação do teatro irlandês, em meados da década de noventa, fica a nota de que Teatro Nacional São João lhe dedica, nas próximas duas semanas, um ciclo de cinco peças, com tradução de Francisco Luís Parreira. A não perder, portanto.