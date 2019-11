As canções humanas são diferentes mas todas iguais

O maior estudo sobre as semelhanças e diferenças entre a música de várias sociedades no mundo inteiro conclui que a música partilha, de facto, padrões universais entre diferentes culturas. Aliás, a música varia mais dentro de uma única sociedade do que entre sociedades diferentes. Os resultados da investigação – liderada por investigadores da Universidade de Harvard e da Universidade Estadual da Pensilvânia, ambas nos EUA – são publicados esta sexta-feira na revista Science.

