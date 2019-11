PJ detém assaltante de raspadinhas à mão armada

A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 45 anos, que assaltou à mão armada uma papelaria, no concelho de Oeiras, tendo roubado várias raspadinhas.

Os factos ocorreram no passado dia 12 de Novembro, quando o suspeito “entrou numa papelaria, na qual se encontrava unicamente a funcionária, e, após exibir uma arma de fogo, apropriou-se de um número significativo de cartões de jogo, vulgarmente conhecidos como raspadinhas, fugindo de seguida”, revela a PJ num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O número exacto de cartões de jogo roubados, assim como o seu valor total, ainda não foi apurado e a PJ encontra-se agora a investigar o possível envolvimento do detido noutros crimes semelhantes de roubo noutros estabelecimentos, explicou ao PÚBLICO João Bugia, coordenador da Polícia Judiciária.

O suspeito já tinha sido detido anteriormente por crimes de roubo com recurso a armas de fogo, tendo cumprido pelo menos uma pena de prisão efectiva por crimes semelhantes.

Embora este não seja um crime muito comum, conforme explica o coordenador da PJ, é possível que o suspeito esteja relacionado com outros roubos idênticos em que o autor não tenha sido, à data, identificado. Sendo um jogo de sorte, há a possibilidade de obter um prémio imediato com as raspadinhas, pelo que o assaltante poderá depois reclamar o prémio noutro local de venda.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coacção de prisão preventiva.