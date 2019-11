Tempos para intervenção para deputados únicos devem estar definidos até ao Natal

Eduardo Ferro Rodrigues quer ter o assunto da distribuição dos tempos de intervenção dos deputados únicos no plenário arrumado até ao Natal, mesmo que se façam mais alterações ao funcionamento da Assembleia da República. Por isso, o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o social-democrata Luís Marques Guedes, quer que o grupo de trabalho que vai tratar do assunto tenha as novas regras definidas até dia 13 de Dezembro, uma sexta-feira, para que possam ser votadas na semana seguinte.

“Pode haver outras matérias [além dos tempos de intervenção] que os partidos gostassem de ver tratadas também e não se pode evitar que haja propostas nesse sentido. Mas [peço] que o grupo de trabalho faça a separação e dê prioridade absoluta para arrumar estas questões até ao Natal”, pediu Luís Marques Guedes nesta quarta-feira de manhã na reunião da comissão.

O grupo de trabalho que irá discutir as várias propostas de revisão do regimento - e são já quatro - será coordenado pelo socialista Pedro Delgado Alves e, ao contrário do que tinha sido apontado na passada semana por Luís Marques Guedes, irá afinal integrar todos os deputados únicos e não apenas da Iniciativa Liberal, que lançou a discussão ao apresentar, há um mês a primeira proposta de revisão. Normalmente os grupos de trabalho das comissões integram apenas os representantes dos grupos parlamentares.

Além de Delgado Alves, o grupo de trabalho incluirá José Manuel Pureza (BE), António Filipe (PCP), Telmo Correia (CDS), Inês Sousa Real (PAN), um elemento do PSD que ainda não foi indicado, André Ventura (Chega), João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) e Joacine Katar Moreira (Livre).