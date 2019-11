Manuel Monteiro quer contribuir para que “o pensamento conservador triunfe”

Aos 57 anos, o professor universitário Manuel Monteiro quer contribuir para o triunfo do pensamento conservador em Portugal. Defende que o CDS não pode ter “medo” de redefinir o seu ideário. Propõe bandeiras como a revisão constitucional, para criar um Parlamento bicameral com representação das regiões, e mudanças de fundo na organização dos serviços públicos. Está disponível para colaborar com o futuro presidente do CDS - o congresso electivo realiza-se a 25 e 26 de Janeiro de 2020 - e admite vir a apoiar Francisco Rodrigues dos Santos, se ele lho pedir.

