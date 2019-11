FCT abre 20 vagas para estágios em entidades europeias

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) abriu candidaturas para 20 bolsas de estágio para quatro instituições científicas internacionais: a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), a Agência Espacial Europeia (ESA), o Observatório Europeu do Sul (ESO) e o Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL). Os estágios nestas organizações englobam áreas científicas como a engenharia, informática, comunicação, direito e gestão. O concurso está aberto até 30 de Novembro para o CERN e até 16 de Dezembro para a ESA, o ESO e o EMBL.

As bolsas de estágio são dirigidas a licenciados e mestres com grau obtido há menos de seis anos e também a doutorados formados há menos de três, em áreas científicas e tecnológicas. Entre as 20 vagas disponíveis, o CERN e a ESA disponibilizam oito cada um e o ESO e o EMBL, duas vagas, respectivamente.

A duração máxima do estágio é de dois anos e as bolsas de formação avançada compreendem valores entre 1450 euros para os licenciados, 1720 para mestres e 2260 para doutorados. Além das bolsas de formação, também está disponível um subsídio de viagem, no valor de 300 euros, e um outro de instalação, no valor de 1000 euros.

Com estas oportunidades de formação a FCT pretende que “os candidatos desenvolvam um plano de formação complementar em domínios tecnológicos estratégicos para o aumento da competitividade das empresas portuguesas”.

Mais populares A carregar...

As informações detalhadas sobre os processos de candidatura podem ser encontradas aqui e aqui.