Testemunha-chave implica Trump numa troca de favores com a Ucrânia

O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, vai declarar esta quarta-feira, sob juramento, que foi o Presidente Donald Trump quem lhe exigiu que negociasse com a Ucrânia a troca de favores que está na base do processo de impugnação.

Num depoimento escrito, que Sondland vai ler esta tarde antes das perguntas e respostas dos congressistas, o embaixador norte-americano recua em muitas das declarações que fez em Outubro, à porta fechada, e confirma várias situações comprometedoras para o Presidente Trump que têm sido reveladas por outras testemunhas no processo de impugnação.

No seu depoimento, Gordon Sondland confirma que o Presidente Trump e o seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani, tinham como objectivo levar o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, a comprometer-se publicamente com a abertura de investigações criminais que iriam prejudicar o Partido Democrata – em particular Joe Biden, um dos possíveis adversários de Trump nas eleições de 2020.

Em troca, afirma Sondland, a Casa Branca libertaria um pacote de 391 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia que já tinha sido aprovado pelo Congresso norte-americano, e de que o país precisava para resistir às forças separatistas pró-russas. Em cima da mesa estava também a proposta de uma reunião entre Zelenskii e Trump na Casa Branca, que só teria lugar se as investigações contra o Partido Democrata fossem anunciadas em público pelo Presidente ucraniano.

Gordon Sondland é a testemunha mais importante a depor no processo de impugnação que está a decorrer na Câmara dos Representantes, porque é a única que teve contacto directo com o Presidente Trump sobre os assuntos mais sensíveis. Até agora, o Partido Republicano tem desvalorizado os testemunhos de outros responsáveis do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional, acusando-os de estarem apenas a dar opiniões sobre o que ouviram dizer.