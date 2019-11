Grávida morta por ataque de matilha de cães em bosque de França

Uma mulher grávida foi morta por uma matilha de cães enquanto passeava o seu animal de estimação num bosque nos arredores da comuna francesa Villers-Cotterêts, no norte do país e a cerca de 90 quilómetros de Paris. O corpo foi descoberto no sábado pelo companheiro da vítima.

A autópsia mostra que a morte da mulher se deveu a “hemorragias causadas por mordidelas de cães aos membros inferiores, superiores e cabeça”, revelou o procurador Frederic Trinh, citado pelo Guardian. A mesma fonte detalhou que alguns destes ferimentos ocorreram já depois de a mulher ter morrido.

As investigações apontam para a forte possibilidade de que o ataque tenha sido cometido por animais especificamente treinados para caçadas. Durante uma chamada telefónica, a mulher de 29 anos tinha alertado o parceiro para a presença de “cães ameaçadores” enquanto passeava o próprio cão.

O caso tem sido alvo de debate no país, com muitos a pedir que a época de caça seja suspensa. A ministra da Transição Ecológica, Élisabeth Borne, recebeu uma carta endereçada pela actriz e activista Brigitte Bardot, que pede uma interrupção “imediata de todas as autorizações de caça para a presente temporada”. A associação francesa de caça, porém, reiterou que “nada aponta para o envolvimento de cães de caça na morte desta mulher”. A mesma organização aponta para o facto de estes cães serem treinados para “caçar um tipo de animal específico e obedecer às ordens humanas em todas as circunstâncias”.

De acordo com o La République des Pyrénées, esperam-se os resultados das amostras tiradas a 93 cães que participaram numa caçada naquela zona. Os investigadores esperam que os exames forenses permitam identificar duas coisas: se aqueles animais foram responsáveis pelo ataque e, se isso ficar provado, quais os cães que atacaram a mulher.