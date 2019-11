A casa onde Adolfo Hitler nasceu vai ser transformada em esquadra de polícia, anunciou o ministro do Interior austríaco, Wolfgang Peschorn, explicando que era preciso dar um “sinal inequívoco” de que a propriedade nunca se tornaria um lugar para celebrar o nazismo.

Foi num apartamento da casa do século XVII em Braunau am Inn que Hitler nasceu e viveu as primeira semanas, até a família se mudar para outra casa nas proximidades.

No edifício já funcionou um centro de dia para pessoas com deficiência, que teve que sair quando a proprietária, Gerlinde Pommer, não permitiu que fossem feitas alterações para a circulação de cadeiras de rodas, conta a BBC. Durante décadas, o Governo alugou a casa para evitar que se tornasse um ponto de peregrinação de nazis. E acabou por comprar o edifício, à força, em 2016, por 800 mil euros, depois de Pommer se ter recusado várias vezes a vender voluntariamente.

Nos últimos anos, foi aceso o debate sobre o que fazer com o edifício. Não faltaram propostas, desde instalar um centro de refugiados ou um centro para organizações humanitárias, até à destruição da casa. Em frente ao edifício, há uma placa que diz "Pela paz, liberdade democracia, fascismo nunca mais, recordar os milhões de mortos”.

Peschorn anunciou na terça-feira que a casa onde Hitler nasceu vai ser uma esquadra de polícia. “Ao ser usada pela polícia está a dizer-se, com um sinal inequívoco, que este edifício nunca mais evocará a memória do Nacional Socialismo”, disse o ministro.

Hitler deixou de viver em Braunau am Inn aos três anos. Voltou à cidade em 1938, a caminho de Viena, depois de a Alemanha Nazi ter anexado a Áustria. Adolfo Hitler foi o responsável pela II Guerra Mundial, que levou à morte de dezenas de milhões de civis e combatentes, e pelo Holocausto, o assassínio de seis milhões de judeus.