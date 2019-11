Jay Rayner: “A partir de uma estrela Michelin, tudo fica demasiado grande e estranho”

Apareceu vestido como Moisés e ditou “Os Dez Mandamentos da Cozinha”. Um conjunto de “leis” que devemos seguir à risca, atrás do fogão e à mesa, ordenado por alguém que fala com conhecimento de causa. Jay Rayner é crítico de restaurantes do The Observer, publicação do jornal inglês The Guardian, autor de vários livros – entre os quais se inclui a obra The Ten (Food) Commandments – e músico. Esteve no Porto, no passado dia 14, para participar no Melting Gastronomy Summit e, em conversa com a Fugas, acabou por falar sobre o seu trabalho como crítico gastronómico e também sobre o seu mais recente livro, no qual embarca numa viagem ao longo da sua vida através da comida.

