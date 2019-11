Dedução em IRS para segundo filho duplicará em 2020

Famílias que tenham um segundo filho com idade até aos três anos vão poder contar com um desconto maior no IRS. O Executivo pretende aumentar já no próximo Orçamento do Estado, para 2020, esta dedução, conforme estava previsto no programa de governo.

Na prática, cada família continuará a ter uma dedução fixa de 600 euros por cada filho, mas o actual "bónus” de 126 euros por cada criança com menos de três anos mais do que duplicará, para os 300 euros, a partir do segundo filho.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que diz ter confirmado a informação de que este aumento na majoração das deduções terá um custo de 50 milhões de euros.

Outra medida igualmente proposta no programa de Governo e que é para avançar já em 2020, segundo diz o mesmo jornal, visa apoiar Pequenas e Médias Empresas (PME). Trata-se da subida em 20% do tecto dos lucros reinvestidos que as PME poderão deduzir no IRC.

O executivo quer melhorar o regime que permite às sociedades deduzirem à colecta do IRC os lucros retidos e reinvestidos, passando o limite máximo dos actuais dez milhões de euros para os 12 milhões.