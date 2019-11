Bruxelas volta a colocar Portugal entre os países em “risco de incumprimento”

Num ano atípico, em que o governo português apresentou a Bruxelas apenas planos orçamentais provisórios por causa do calendário eleitoral, o país voltou a não escapar aos alertas da Comissão Europeia. Por causa da evolução prevista para o saldo estrutural, Portugal continuou a ser colocado no grupo de países cujo orçamento para 2020 está em “risco de incumprimento” das regras orçamentais europeias.

Este alerta de Bruxelas tem sido repetido ao longo de vários anos, estando associado à apresentação por Portugal de metas para o saldo estrutural (o saldo orçamental que exclui o impacto das medidas extraordinárias e o efeito da conjuntura) que não cumprem a regra de aproximação deste indicador em pelo menos 0,5 pontos percentuais do objectivo de médio prazo definido para o país. Quando a meta definida pelo país no orçamento não cumpre por larga margem esta aproximação ao objectivo, a Comissão afirma que os planos orçamentais estão em “risco de incumprimento”.

É isto que volta a acontecer este ano. A acompanhar Portugal neste grupo estão também a Espanha, França, Itália, Bélgica, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia. No total são oito países, um pouco mais de 40% do total dos Estados membros da zona euro.

Ainda assim, Portugal distingue-se este ano da maior parte dos outros países pela positiva. A Comissão Europeia assinala que, ao contrário do que acontece por exemplo com a França ou a Espanha, os planos orçamentais portugueses cumprem a regra que exige uma trajectória de redução anual do rácio da dívida pública no PIB correspondente a um vinte-avo da diferença relativamente à meta de 60%.

Para além disso, assinala também a Comissão, o saldo estrutural português, para além de estar quase em equilíbrio, até acaba por ficar, nos planos orçamentais provisórios portugueses, mais perto do objectivo de médio prazo, uma vez que o próprio objectivo foi reduzido, de um excedente de 0,25% do PIB para um saldo nulo.

Por fim, a Comissão também leva em conta que em Portugal, tal como em Espanha e na Áustria, os planos orçamentais foram apresentados com base num cenário de políticas inalteradas e que a proposta orçamental completa, com novas medidas, apenas será dada a conhecer no final do ano. Bruxelas apela a que estes países entreguem a versão definitiva o mais rápido possível, desejando que os riscos de incumprimento que detectou desapareçam.