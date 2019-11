José Mourinho é o novo treinador do Tottenham

O treinador português José Mourinho é o sucessor do argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham, anunciou esta quarta-feira o clube de Londres.

Mourinho, de 56 anos, assinou contrato com os spurs até 30 de Junho de 2023. Regressa assim à Premier League, depois de duas passagens pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e uma pelo Manchester United (2016/17 a 2018/19), que o despediu em Dezembro de 2018.

“Estou entusiasmado por me juntar a um clube com tão grande legado e com adeptos tão apaixonados. A qualidade da equipa e da academia entusiasmou-me e fiquei atraído por poder trabalhar com estes jogadores”, afirmou José Mourinho, citado pelo clube londrino, que detém dois títulos de campeão inglês, conquistados em 1950/51 e 1960/61.

Também em declarações ao sítio do Tottenham, o presidente do clube, Daniel Levy, elogiou o treinador português, considerando-o “um dos mais bem-sucedidos treinadores do futebol”.

“Ele tem uma vasta experiência, pode inspirar equipas e é um grande estratega. Ele ganhou títulos em todos os clubes que treinou. Acreditamos que ele vai trazer energia e crença para o balneário”, frisou Levy.

Na sua carreira, o treinador luso, que já venceu duas edições da Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça UEFA, além de oito campeonatos nacionais, também orientou o Benfica, a União de Leiria, o FC Porto, o Inter Milão e o Real Madrid.

O Tottenham, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, ocupa o 14.º lugar da Premier League, com 14 pontos, menos 20 do que o líder Liverpool, campeão europeu.