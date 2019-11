Dois candidatos travados no Minho

FC Porto e Benfica deixaram ficar pontos no Minho na 6.ª ronda do campeonato nacional de hóquei em patins. No jogo grande da jornada, o Óquei de Barcelos bateu os “dragões” por 7-4, enquanto os “encarnados” tiveram de se contentar com um empate em Braga, num jogo com reviravoltas no marcador.

A eficácia de Gonçalo Alves, especialmente nas bolas paradas (dois golos), não foi suficiente para o campeão nacional evitar o desaire em Barcelos. Xavier Malián, reforço que o FC Porto assegurou nesta época para a baliza, ainda parou três livres directos, mas o volume ofensivo do Óquei acabou por redundar em sete golos: Luís Querido, Ezequiel Mena e Alvarinho marcaram duas vezes cada, enquanto Ferrucio fez um golo. Após o equilíbrio registado no primeiro tempo (2-2 ao intervalo), a segunda parte dos minhotos foi avassaladora e catapultou a equipa para o segundo lugar da classificação, com 15 pontos.

Só o Benfica, de resto, supera os barcelenses na tabela, mas agora apenas com um ponto de vantagem. No pavilhão do HC Braga, os “encarnados” marcaram a abrir a primeira e a segunda partes (Carlos Nicolía e Jordi Adroher), mas viram os minhotos virarem o resultado, com dois golos de bola parada e alguma sorte à mistura (autogolo de Diogo Rafael).

As “águias” ainda se recolocaram em vantagem, pelo stick de Lucas Ordoñez e Edu Lamas, mas um penálti a favor do HC Braga permitiu a Ângelo Fernandes fixar o 4-4.

Foi a primeira escorregadela do Benfica na Liga, mas o comando da prova não foi posto em causa, agora com 16 pontos, mais seis do que o FC Porto.