Os Três Tristes Tigres voltam a gravar canções originais

Chega em 2020 o novo disco de originais dos Três Tristes Tigres, grupo que marcou a década de 1990 em Portugal. Depois de se terem voltado a reunir, em 2017, a convite do Teatro Rivoli no Porto, para tocar o álbum Guia espiritual, seguiram-se mais algumas apresentações, tendo o grupo de Alexandre Soares e Ana Deus resolvido voltar às salas de gravação nos últimos meses. Para já é possível ouvir-se e ver-se em vídeoclipe Galanteio, um tema que actualiza o espírito e linguagem própria do grupo e antecipa o longa duração com data prevista de saída para o primeiro trimestre do próximo ano.

Da palavra cantada à dita, dos projectos a solo à continuidade de colaboração no projecto Osso Vaidoso, os autores de O Mundo a Meus Pés são dois dos mais criativos autores nacionais das últimas décadas, na música e nas fronteiras de cruzamentos desta com a dança, o teatro ou a literatura. No novo tema, que interrompe um hiato de dezassete anos na criação de originais, encontramos as guitarras de Alexandre Soares e a voz de Ana Deus a transportar, de forma livre, os textos de Regina Guimarães.

Ao vivo, para além de Ana Deus (voz), que integrou nos anos 1980 os Ban, e de Alexandre Soares (guitarras e harmónica), um dos fundadores dos GNR, o grupo é constituído por Miguel Ferreira (teclados e programações), João Pedro Coimbra (percussão e sampler) e Rui Martelo (baixo). Os Três Tristes Tigres nasceram nos idos de 1990, tendo lançado registos como Partes Sensíveis, de 1993, Guia Espiritual de 1996 ou Comum de 1998.