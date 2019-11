Meio milhão de espectadores franceses na primeira semana de J’Accuse, de Roman Polanski

Com total de 501 228 espectadores em sete dias, J’Accuse, de Roman Polanski, instala-se no primeiro lugar dos filmes mais vistos em França esta semana, à frente de Le Mans 66, O Duelo (o filme com Matt Damon e Christian Bale que está no primeiro lugar no mercado americano), noticia o site da revista Première citando Le Film Français, a publicação da indústria francesa. J’Accuse, que foi o título da carta que Emile Zola publicou no jornal L’Aurore a 13 de Janeiro de 1898, dirigindo-se ao presidente da República Francesa, Félix Faure, acusando membros do aparelho militar e do governo de cumplicidade na forjada condenação por traição de um inocente, o oficial de artilharia judeu Alfred Dreyfus, estreou-se mundialmente no Festival de Veneza, onde recebeu o Prémio do Júri. É a adaptação do romance An Officer and a Spy de Robert Harris.

O lançamento em França, pela Gaumont, há uma semana em mais de 500 salas, viu a sua campanha de marketing afectada pelas declarações da fotógrafa e actriz Valentine Monnier, que dias antes, numa carta ao jornal Le Parisien, afirmara que Polanski a violara “com extrema violência” em 1975, na estância de esqui de Gstaad, Suíça, quando tinha 18 anos. Foi a proximidade da estreia que levou Valentine a decidir falar agora, 44 anos após os factos que denuncia, explicou ao Le Parisien: “É admissível, a pretexto de um filme e a coberto da História, ouvir dizer ‘Eu acuso!’ àquele que vos marcou a ferro, enquanto vós, a vítima, estais impedidos de o acusar?”

Imediatamente as entrevistas de promoção foram canceladas: Jean Dujardin, que interpreta no filme o coronel Piccart, o oficial que denunciou a falsificação do documento usado para incriminar Dreyfus (Louis Garrel), anulou a entrevista ao canal televisivo TF1; Emmanuelle Seigner, que interpreta a amante de Picquard, cancelou a sua presença no programa Boomerang; a France 5 anulou a difusão de uma conversa com Louis Garrel, previamente gravada, antes das acusações de Monnier.

Polanski, 86 anos, nega as acusações. Ameaça processar Monnier. Mas a estreia foi recebida com protestos às portas de alguns cinemas e com incentivos de movimentos feministas ao boicote (o hashtag #BoycottPolanski apareceu nas redes sociais). Conseguiram perturbar e inclusivamente levar à anulação de sessões em algumas cidades. Aconteceu presidentes da câmara obrigarem salas municipais a desprogramarem J'Accuse, o que desencadeou reacções em favor da liberdade artística: o crítico de cinema Stéphane Goudet lembrou que isso seria “uma estreia em França” e que se se deve lutar contra as violências infligidas às mulheres e contra a cultura da violação, deve-se também lutar contra toda a forma de censura. Em vez de proibir, diz, deve-se confiar no profissionalismo dos programadores e no livre arbítrio dos espectadores.

Várias personalidades haviam declarado publicamente que não iriam ver o filme. Foi o caso da secretária de Estado encarregue do dossier da Igualdade homens-mulheres, Marlène Schiappa, ou da porta-voz do governo francês Sibeth Ndiaye: "Acho que tem de haver alguma coisa [por trás das acusações contra Polanski] apesar de não ter havido uma condenação, dado que isto tem emergido várias vezes, o que me preocupa”.

O realizador ainda hoje é alvo de um mandado de detenção da justiça americana sob a acusação de ter drogado e violado uma menor, Samantha Geimer, então com 13 anos, em Los Angeles, em 1977. Depois disso, em 2010, a actriz inglesa Charlotte Lewis acusou-o de abuso sexual durante um casting em 1983, quando tinha 16 anos. Em 2017 foi a vez da alemã Renate Langer o acusar de a ter violado, também em Gstaad, em 1972, quando tinha 15 anos. Langer chegou a apresentar queixa, que não foi aceite porque o crime, a ter ocorrido, estaria prescrito. Com excepção do "caso” Samantha Geimer, que faz de Polanski hoje um fugitivo à justiça americana, dado que se refugiou em França em 1978 no seguimento de 42 dias passados na prisão quando admitiu a violação da adolescente de 13 anos, Polanski tem negado as acusações. Agora até se viu apoiado por uma figura pública, a realizadora Nadine Trintignant, que na televisão disse que estava “mais inclinada a acreditar nele do que na mulher que demorou 44 anos a pensar em denunciá-lo”.

Nas reportagens dos principais diários franceses, feitas nas salas de estreia de J'Accuse, era notória a determinação dos espectadores: deslocaram-se para ver um filme, diziam, separavam a obra do realizador. O mercado falou e contas feitas, e depois de ter funcionado fortemente, segundo os analistas, o boca à orelha, os números de J'Accuse colocam-no em sétimo lugar em termos de fim-de-semana de estreia neste ano em França de um filme francês; e é 30.ª melhor estreia do ano em geral. As estimativas apontam para resultados finais na ordem dos 1,2 milhões a 1,5 milhões de espectadores — os maiores sucessos de Polanski em França foram Piratas (1986), com 2 milhões de entradas, Tess (1979), 1,9 milhões, e O Pianista, 1,8 milhões. O anterior filme do realizador, D’après une histoire vraie, no mesmo período de tempo apenas tinha atraído 67 631 espectadores​. Por isso tem sido citado este tweet de Melissa Silverstein, fundadora do movimento Women and Hollywood: “WTF France?”. Silverstein criticara, em Setembro, o Festival de Veneza por ter seleccionado Polanski para a competição, júri presidido pela argentina Lucrecia Martel, cuja confissão pública, a de que se sentia “desconfortável” com a presença de J'Accuse, foi aliás a grande turbulência no Lido.

Foto Picquart e Dreyfuss, Dujardin e Garrel

À medida que os primeiros números de box office de J'Accuse começaram a ser revelados, a seguir ao primeiro fim-de-semana, a Sociedade de Autores Realizadores e Produtores (ARP), reagindo ao inquérito do site Mediapart em que a actriz Adèle Haenel acusava o realizador Christophe Ruggia de assédio sexual durante uma parte da sua vida, entre os seus 12 e 15 anos, manifestava o seu forte engajamento contra todas as formas de agressão sexual. As declarações de Haenel configuram aquilo a que muitos — veja-se a capa da revista Les Inrockuptibles — consideram ser um ponto de viragem na indústria francesa, o início do momento #metoo em França. A ARP anunciou que vai propor, em sede da sua Assembleia Geral, no próximo ano, novas regras para os seus membros condenados ou que enfrentam acusações de comportamento sexual inapropriado. O que pode determinar a exclusão de Polanski quando os mais de 200 membros da ARP discutirem as mudanças. “Não podemos enterrar a cabeça num buraco e fingir que o mundo não mudou”, declarou Pierre Jolivet, presidente da ARP. “Passaram quarenta anos entre o primeiro caso envolvendo Roman Polanski e hoje. O mundo mudou muito em quarenta anos”, observou Jolivet. “Os crimes são os mesmos, mas a maneira como são percebidos mudou enormemente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início da semana, o ministro da cultura francês, Frank Riester, sem nomear o cineasta, avisava que “o génio não é garantia de impunidade”, que uma “obra de arte, por maior que seja, não perdoa os eventuais pecados do seu autor" e, manifestando-se contra a “condenação nos tribunais da opinião pública”, anunciava novas medidas para enfrentar a violência sexual na indústria francesa.

A estreia portuguesa de J'Accuse, distribuído pela Midas Filmes, está marcada para o final de Janeiro de 2020.