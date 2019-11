Cabrita Reis regressa a Serralves com a instalação total

No mesmo 19 de Novembro em que, em 1999, inaugurou a exposição Da Luz e do Espaço, no então recém-inaugurado Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS), Pedro Cabrita Reis (n. Lisboa, 1956) apresentou esta terça-feira à comunicação social a sua nova exposição no museu portuense, agora intitulada Cabrita – Um Olhar Inquieto (A roving gaze, para os visitantes estrangeiros). Só que, vinte anos depois, o artista simplificou o nome, assina só ‘Cabrita’, e isso é sinal de amadurecimento, de depuração, de reconhecimento.

Continuar a ler