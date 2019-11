Cristiano Ronaldo casou (outra vez) com Georgina?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem juntos desde 2017, ano em que nasceu a filha biológica de ambos, Alana Martina (fez, a 12 deste mês, dois anos). E, desde, então já foram vários os casamentos falsos noticiados — no entanto, o par, que também cria em conjunto os filhos do jogador da Juventus (Cristiano, de nove anos, e os gémeos Matteo e Eva, de dois anos e meio), não parece preocupado com os rumores.

Mas, agora, uma revista italiana, a Novella 2000, anunciou que se prepara para, na sua próxima edição, contar todos os detalhes do alegado matrimónio, que terá ocorrido durante uma viagem do casal a Marrocos. Há, no entanto, quem diga que este é caso de fumo sem fogo — como a apresentadora televisiva Cristina Ferreira que, em directo na SIC, disse não acreditar na notícia. “Por isso é que nem liguei à Dolores [Aveiro, a mãe do jogador]”, justificou, em tom de brincadeira.

Certo é que, enquanto não chega às bancas, com uma peça exclusiva prometida, o resto da imprensa cor-de-rosa tenta adivinhar o que se terá passado. E, para já, o secreto enlace não foi nem confirmado nem desmentido pelo casal.

Na origem deste anúncio estará o facto de Georgina se ter referido a Cristiano Ronaldo como “meu marido”, mas o site italiano de mexericos Velvet Gossip cita uma fonte anónima, apresentada como sendo próxima do jogador, que deita mais achas para a fogueira. “Eu percebi logo a 29 de Agosto, quando o CR7 foi à Madeira com os seus advogados e mudou o seu testamento, passando a proteger também a Georgina. Antes disso, [em caso de morte] todos os seus bens seriam administrados pela mãe”, terá dito.