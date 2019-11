MP quer que todas as crianças expostas a violência doméstica passem a ser ouvidas

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, assinou na sexta-feira uma directiva com “orientações de actuação uniforme na área da violência doméstica” para magistrados do Ministério Público. O documento institui “procedimentos específicos” para “colmatar as insuficiências de comunicação e articulação” entre a investigação criminal e a jurisdição de família e menores. Uma das medidas de Lucília Gago é a audição de crianças expostas a violência doméstica. A procuradora-geral quer que os magistrados do Ministério Público (MP) peçam sempre, ao juiz de instrução criminal, que sejam ouvidas em tribunal para memória futura. Até meados de Outubro deste ano, 30 mulheres tinham sido assassinadas em contexto de violência doméstica.

