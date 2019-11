Julgamento do ataque à Academia de Alcochete: “Havia sangue no chão”

Tiago Mateus, comandante da primeira patrulha policial a chegar à Academia de Alcochete, a 15 de Maio de 2018, garante que viu sangue no chão do balneário da equipa do Sporting.



Chamado como testemunha no segundo dia do julgamento, o militar reconstituiu o dia do ataque e recordou: “Disseram-me que já havia jogadores agredidos e, quando cheguei, vi instalações danificadas, sangue no chão e tudo virado ao contrário. Mas jogadores feridos não vi”.



O GNR disse, ainda, que, apesar de ter sido a primeira força policial a chegar à Academia, já não encontrou invasores nas instalações. “Quando cheguei, o porteiro disse: “cá dentro já não está ninguém, eles estão todos em fuga””.



Este segundo dia do julgamento será dedicado à audição a seis testemunhas, todos elementos da GNR. Destaque para a ausência de Bruno de Carvalho, o arguido mais mediático deste caso. O ex-presidente do Sporting pediu dispensa de estar na sessão judicial alegando falta de meios para se deslocar a Monsanto e, ainda, compromissos profissionais como comentador desportivo. Também outros 20 arguidos não marcam presença nesta sessão.

Continuar a ler