Chuva e agitação marítima em todo o país

Dez distritos de Portugal continental vão estar esta quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 de quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira.

Para toda a costa portuguesa, o IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O IPMA colocou também os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, São Jorge, Terceira, Pico e Faial) sob aviso amarelo por causa da agitação marítima (entre as 06h00 desta terça-feira e as 06h00 de quarta-feira) e precipitação (entre as 21h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira).

O aviso amarelo aplica-se a situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para no continente céu muito nublado ou encoberto, com abertas na região Sul até ao início da manhã e períodos de chuva a partir do início da manhã no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território, sendo sob a forma de neve acima de 1600 metros a partir do meio da tarde. Está também prevista a possibilidade de queda de neve acima dos 1200/1300 metros na região Norte a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se gradualmente moderado a forte nas terras altas a partir do final da manhã, neblina ou nevoeiro temporário, pequena descida da temperatura mínima na região Sul e pequena descida da máxima. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os -1 graus Celsius (em Bragança) e os 7 (em Lisboa e Faro) e as máximas entre os 6 (na Guarda) e os 16 (em Faro).

O instituto prevê para os grupos ocidental e central dos Açores períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, chuva por vezes forte para o fim da tarde e vento noroeste moderado com rajadas até 60 quilómetros por hora (grupo ocidental).

Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, possibilidade de aguaceiros fracos e vento noroeste bonançoso a moderado, rodando para oeste no fim do dia. Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 14 e os 20 graus, na Horta e em Ponta Delgada entre os 15 e os 19 e em Angra do Heroísmo entre os 14 e os 18 graus.