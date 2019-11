Partidos sem propostas sobre casamentos infantis, que quase duplicaram em quatro anos

Manuela Andrade tinha 17 anos quando se casou. “E foi porque o meu pai não me deixou casar aos 16”, diz, confiante, ao PÚBLICO. Aconteceu em 1976, uma altura em que, não sendo “comum” casar tão cedo, o número de casamentos antes da maioridade era superior ao actual. Casaram-se no ano passado 153 pessoas com menos de 18 anos e celebraram-se pelo menos 113 casamentos em que pelo menos um dos cônjuges era menor de idade. Em 2014, apenas quatro anos antes, foram 63 casamentos — o número mais baixo dos últimos 20 anos.

