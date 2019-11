Presidente revela que tentou condecorar José Mário Branco em vida e ele recusou

O Presidente da República tentou, ainda em vida de José Mário Branco, atribuir-lhe uma condecoração, mas o cantautor, “com a sua independência, avesso a esse tipo de reconhecimentos, sempre recusou”. No dia da morte do cantautor, Marcelo Rebelo de Sousa faz depender essa “homenagem que lhe é devida” à família e aos mais próximos do músico “cuja obra não se distingue da luta”.

“José Mário Branco era inconfundível, inconfundível na sua voz, na sua independência, na sua rebeldia, na sua não-acomodação. Nunca aceitou honrarias nem condecorações em vida, e sempre insatisfeito. Para José Mário Branco havia uma parte de Abril que estava por realizar. Por isso ele continuou sempre a ser portador dessa insatisfação, em música”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP, pouco depois de se saber da sua morte.

Recordando temas como Inquietação e Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Marcelo recorda José Mário Branco como um “símbolo de resistência, de luta e de esperança e um símbolo de permanente exigência da democracia portuguesa”.

Por isso, acrescenta, o cantautor “foi importante para a construção da democracia política, económica e social, e mesmo para pessoas de quadrantes muitos diferentes do seu, na altura da revolução e nos tempos que se seguiram, ele é uma referência porque nunca desistiu de lutar pelas suas convicções”.

Voltando à hipótese da condecoração póstuma, o chefe de Estado admite que “daqui a algum tempo”, talvez a família possa “aceitar que é uma homenagem que é devida”, mas compreende que isso possa ser visto como uma traição à vontade e memória de quem preferia “o reconhecimento popular, o reconhecimento das suas ideias” ao reconhecimento das condecorações.