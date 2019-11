Ex-deputado João Portugal é candidato a presidente do PS-Coimbra

O ex-deputado e antigo vereador da Câmara da Figueira da Foz, João Portugal, é candidato anunciado a presidente da Federação de Coimbra do Partido Socialista (PS), nas eleições que deverão decorrer nos primeiros meses de 2020.

Em declarações à agência Lusa, João Portugal confirmou a candidatura, que, sob o lema “Mobilizar o PS - Confiança no Futuro”, estreou há dias uma página própria na rede social Facebook, através da qual o candidato se dirige aos militantes justificando a candidatura “face à necessidade de dar um novo rumo” à estrutura distrital socialista.

“O tempo que vivemos exige, de todos e cada um de nós, uma atitude diferente relativamente ao funcionamento da nossa Federação e à imperiosa necessidade da sua credibilização interna e externa”, afirma João Portugal.

“Candidato-me com o objectivo de construir uma Federação mais próxima dos militantes, mais respeitadora das estruturas, e que rompa, de uma vez por todas, com as práticas centralizadoras de exercício de poder a que temos assistido nos últimos anos”, argumenta o candidato, que actualmente lidera a bancada do PS na Assembleia Municipal da Figueira da Foz.

À Lusa, João Portugal afirmou que a sua candidatura “não é contra ninguém” e destacou, entre outros objectivos, a existência de uma “agenda clara em defesa das bandeiras do distrito de Coimbra, do litoral ao interior”, território que no texto aos militantes define como “marcadamente multifacetado”.

Na carta, o candidato à Federação do PS refere que o distrito de Coimbra “apresenta múltiplos desafios e oportunidades”, e que é um território que necessita de uma estratégia que “diferencie e capitalize esta diversidade e que tenha como objectivo a redução das assimetrias e o reforço da coesão territorial.

Caso seja eleito, João Portugal promete a imediata criação de um “fórum de reflexão e trabalho político”, envolvendo autarcas, deputados, dirigentes socialistas, militantes e simpatizantes “com o desígnio de criar um caderno de encargos que dê resposta às necessidades e expectativas dos cidadãos” de Coimbra.