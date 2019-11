Estruturas do PSD temem cortes no financiamento se a afluência for baixa nas directas

A menos de dois meses das eleições internas para a liderança do PSD, Rui Rio reconhece que há poucos militantes com quotas pagas, mas espera que o número engorde “bastante” até ao encerramento dos cadernos eleitorais, dia 22 de Dezembro. As estruturas do partido é que já estão a fazer as contas ao rombo que podem vir a sofrer, se no dia 11 de Janeiro houver uma fraca votação nas eleições directas para liderança social-democrata.

