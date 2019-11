Greta Thunberg no Parlamento entre final do mês e início de Dezembro

A activista sueca Greta Thunberg aceitou participar numa sessão na Assembleia da República, em Lisboa, promovida pela comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que se realizará entre o final deste mês e início de Dezembro.

Segundo disse esta terça-feira à Lusa o presidente da comissão parlamentar, José Maria Cardoso, “houve receptividade” por parte dos representantes da activista ao convite feito pelos deputados, pelo que Greta Thunberg deverá estar no Parlamento “entre o final deste mês e os primeiros dias de Dezembro”.

Há uma semana, os deputados da comissão parlamentar de Ambiente aprovaram, por unanimidade, a proposta para a vinda da activista sueca Greta Thunberg a Portugal. A proposta, apresentada pelo presidente da Comissão de Ambiente, teve aprovação unânime dos deputados e foi aceite pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, disse José Maria Cardoso.

O deputado do BE que preside à comissão explicou que “a sessão não tem data em concreto” devido a “condicionalismos” relacionados com o meio de transporte da activista, que se desloca de veleiro e que se está a caminho dos Açores. Também a organização da Greve Climática Estudantil convidou a activista a juntar-se ao protesto convocado para 29 de Novembro.

Em Setembro de 2018, Greta Thunberg iniciou uma greve escolar em frente ao Parlamento sueco para exigir medidas contra as alterações climáticas, que inspiraram um movimento global e levaram-na a ser recebida pelos líderes mundiais e a participar de conferências de alto nível.