MAAT e Bairro da Bouça, de Siza Veira, na corrida a melhores fotos de Arquitectura de 2019

Fotografias do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, em Lisboa, e do Bairro da Bouça, no Porto, não passaram despercebidas à organização do concurso Architectural Photography Awards, que as colocou entre os finalistas da sua edição de 2019. O desenho das obras arquitectónicas da britânica Amanda Levete e do português Álvaro Siza Vieira, captadas pela dinamarquesa Inge Schuster e pela britânica Claire Tucker, respectivamente, fazem parte de uma colecção de 24 fotografias e portfólios candidatos ao grande prémio que será anunciado a 6 de Dezembro.

Em comunicado, dirigido pela organização do concurso ao P3, pode ler-se que quase duas mil fotografias, provenientes de 42 países, foram submetidas à sua apreciação: "Vinte e nove por cento das entradas vieram do Reino Unido, 11% dos Estados Unidos da América e 9% da China." As fotografias estão distribuídas por seis categorias: Exterior, Interior, Sentido de Lugar, Edifícios em Uso, Fotografia com Dispositivos Móveis (subordinada ao tema "Abrigo") e Portfólio, afecto ao tema "Habitação Social". As imagens finalistas serão exibidas no recinto da Exposição e Concurso Mundial de Arquitectura, que decorre em Amesterdão entre os dias 4 e 6 de Dezembro. No último dia do evento serão anunciados, durante a gala de encerramento, os vencedores, determinados segundo os votos dos visitantes.

Puderam participar no concurso fotógrafos profissionais e amadores. "Apesar da visibilidade destas imagens [e edifícios], aqueles que os fotografaram são invisíveis", refere, no mesmo documento, a organização. "Estes prémios atravessam sectores e continentes no sentido de dar visibilidade a estes fotógrafos, à sua capacidade de traduzir a sofisticação do mundo construído."