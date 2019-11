Médicos no SNS

A propósito da notícia da fixação de médicos especialistas no SNS venho lembrar, quem não se lembra, que antigamente havia uma norma que obrigava os médicos a ficarem, após a obtenção do título de especialistas, uns anos (não me recordo quantos) no SNS. O que tinha toda a lógica, pois essa formação era e é toda paga pelo Estado. Para irem logo para os privados teriam que indemnizar o Estado pela formação recebida. Quem adivinha porque acabou? De igual modo com os pilotos da Forças Armadas para irem para companhias áreas privadas. Lembro-me muito bem, quando na altura fui presidente do C. Distrital da Lisboa Cidade e a seguir estive dois anos no C. Regional da Ordem dos Médicos de Lisboa e em 3 direcções do meu Colégio da Especialidade.<_o3a_p>

É interessante relembrar que a Dedicação Exclusiva foi criada pela então ministra da Saúde Leonor Beleza. Era bom que voltasse, mas agora com melhores apoios de material e pagamentos justos. Serviços de qualidade de saúde no SNS precisam que se recriem as condições que lhes foram tiradas ao longo dos anos. <_o3a_p>

Francisco Crespo

<_o3a_p>

Evo Morales

Na Bolívia, Evo Morales, antecipando as eleições de 2019, convocou um referendo para modificar a Constituição e assim se poder apresentar novamente a eleições, pois segundo a Constituição do país o presidente não pode governar por mais de dois mandatos consecutivos. Nas urnas, os bolivianos disseram não a esta reforma - foi a primeira derrota de Morales e do seu partido “Movimento ao Socialismo”. Este acudiu à justiça e ao Tribunal Constitucional, o qual lhe deu luz verde para se candidatar afirmando que “o limite é um atentado aos direitos humanos”. Assim se chegou às eleições de Outubro. Quando já se tinha contabilizado cerca de 80% dos votos, e a tendência apontava para uma segunda volta, a contagem foi suspensa por 22h e quando foi reiniciada o cenário era completamente distinto, dando a Morales a vitória com numero de votos suficientes para evitar a segunda volta.

Quem parou a contagem? Foi o povo? Foi um complot? Foi o Exército? Foi o imperialismo? Não foi Evo Morales pois este também controlava o tribunal da justiça eleitoral. Só quando se viu “encurralado” é que propôs novas eleições, e como a auditoria da OEA comprovou graves irregularidades Morales foi “convidado” a sair.

A Bolívia foi capaz de demonstrar uma atitude corajosa para defender a democracia, esperamos que a mantenha e que seja um exemplo para todos os dirigentes da direita à esquerda.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira