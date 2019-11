Justiça sueca deixa cair investigação sobre alegados abusos sexuais de Assange

O Ministério Público sueco desistiu da investigação a Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, relacionada com as acusações de abusos sexuais a duas mulheres, em 2010, que o australiano de 48 anos nega.

Segundo a procuradora Eva-Marie Persson a “descontinuação” da investigação deve-se, em grande medida, ao período alargado decorrido entre a acusação, de 2010, e a reabertura do caso, pouco depois de Assange ter sido detido pelas autoridades britânicas, em Abril passado, depois de sete anos a viver na embaixada do Equador no Reino Unido, em Londres, onde pediu asilo político.

“Depois de uma avaliação detalhada sobre o que surgiu durante a investigação preliminar, concluí que as provas não são suficientemente fortes para servirem de base a uma acusação” disse Persson, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

“O motivo desta decisão está relacionado com o enfraquecimento das provas devido ao longo período de tempo decorrido desde os eventos em questão. Passaram-se nove anos e o tempo jogou um papel decisivo nesta decisão”, explicou a procuradora. “Gostaria, no entanto, de enfatizar que a parte lesada apresentou uma versão credível e fiável dos eventos”.

Assange era acusado de ter violado uma mulher e agredido sexualmente outra, durante um evento da WikiLeaks, em 2010, mas o australiano garante que o sexo foi consensual.

O hacker e activista cumpre, desde Abril, uma condenação de 50 semanas de prisão, por ter violado o regime de liberdade condicional, quando se refugiou na embaixada do Equador para evitar a extradição para a Suécia.

Apesar da desistência da Justiça sueca – que ainda poderá conhecer recurso, se for essa a decisão da defesa das vítimas –, paira sobre Assange um outro pedido de extradição, apresentado pelos Estados Unidos.

Julian Assange notabilizou-se com a revelação em grande escala de segredos de Estado dos EUA, tendo sido acusado de conspiração, com um soldado do exército norte-americano – Bradley Manning, hoje Chelsea Manning –, para aceder à rede de computadores do Pentágono e descarregar ilegalmente informação classificada, a maioria sobre as guerras do Afeganistão e Iraque.

É acusado ao abrigo da Lei da Espionagem norte-americana, de ter requerido informações a um denunciante e de ter tornado públicos ficheiros militares e comunicações do Departamento de Estado.

“Vamos agora focar-nos na ameaça de que o Sr. Assange tem vindo a alertar há vários anos: a perseguição beligerante dos EUA e os riscos que ela coloca à Primeira Emenda”, reagiu o editor do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, citado pela Reuters.

A Justiça britânica deverá decidir sobre o pedido de extradição em Fevereiro de 2020.