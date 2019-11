Governo interino da Bolívia anuncia perseguição a senadores do partido de Evo Morales

O ministro do Interior interino da Bolívia, Arturo Murillo, anunciou que vai criar uma “estrutura especial do Ministério Público” para prender senadores do Movimento ao Socialismo (MAS), do ex-Presidente Evo Morales, por “subversão e sedição”.

Murillo já tinha exprimido a intenção do Executivo, apesar de ser de transição e de estar incumbido apenas de convocar novas eleições e garantir a gestão pública até à tomada de posse de um Governo legitimamente eleito, que a sua intenção era perseguir funcionários e legisladores ligados ao MAS.

“Que comecem a correr, vamos apanhá-los. Não vamos permitir que haja mais alguma coisa que continue a fazer sedição no país”, garantiu Murillo ao tomar posse interinamente do cargo.

Desde então, o Ministério do Interior já eximiu de responsabilidades qualquer militar ou polícia que mate manifestantes e o resultado foi o massacre na cidade de Sacaba, que resultou na morte de nove apoiantes de Morales e pelo menos 115 feridos. De acordo com o Ministério Público de Cochabamba, as mortes não foram causadas por confrontos, mas por ataques premeditados de polícias e militares.

A partir do exílio no México, Evo Morales reagiu à afirmação do ministro interino para criticar aquilo que considera ser mais um reflexo da ditadura instalada: “Em vez de pacificação, ordenam difamação e repressão contra irmãos do campo que denunciam o golpe de Estado”, escreveu o Presidente deposto no Twitter.

“Depois de massacrar 24 indígenas [número total de mortos desde que tomou posse o Governo interino], agora preparam um Estado de sítio. Seria a confirmação de que pedindo democracia instalaram uma ditadura”, acrescentou o ex-chefe de Estado.