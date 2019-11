TAP baptiza avião em homenagem a Raul Solnado

Depois de homenagear Jorge de Sena, Agustina Bessa-Luís, Carlos Paredes ou Zé Pedro, a TAP escolheu outro nome das artes para baptizar um dos seus novos aviões. Esta quinta-feira, um dos mais recentes aparelhos da companhia receberá o nome de Raul Solnado.

O actor que, como se escrevia no PÚBLICO, reinventou o humor num país cinzento, morreu a 8 de Agosto de 2009. Pouco mais de uma década depois chega o tributo em forma de avião: a sessão de homenagem e baptismo irá decorrer na quinta-feira, pelas 15h30, no hangar 6 da TAP no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Na cerimónia, além de membros da equipa da TAP, deverão estar presentes familiares e amigos do artista.

Foto Raul Solnado Dulce Fernandes

Raul Solnado, nascido há 90 anos em Lisboa (a 19 de Outubro de 1929), estreou-se ainda jovem nos palcos, aos 18 anos, como actor amador. Foi o início de uma longa carreira que o tornaria uma das figuras mais populares do teatro, da rádio e da televisão – onde fez história em programas como A Visita da Cornélia ou Zip Zip.

Sempre de mão dada com a comédia, protagonizou momentos geniais como os quadros “A história da minha vida” ou a sua adaptação d’ “A Guerra de 1908” ("Tá lá, é do inimigo?”). Entre as distinções que recebeu conta-se a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em 2004.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cerimónia da TAP decorre no Dia Mundial da Televisão, lembrando a companhia que esta será uma “homenagem a um dos maiores ícones da televisão portuguesa”.

No convite, a TAP refere-se ao aparelho como o “Avião Raul Solnado”. Quantas piadas não faria o mestre da comédia ao ver-se tornado avião? “O segredo de Raul é não rir dos outros, mas com os outros, e muitas vezes, fazer os outros rirem-se de si...”, escrevia-se no PÚBLICO em 2009 a abrir uma entrevista ao actor: “Podiochamá-lo?”