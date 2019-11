Tottenham despede Mauricio Pochettino

O Tottenham anunciou nesta terça-feira o despedimento de Mauricio Pochettino, treinador que conduziu os londrinos à final da Liga dos Campeões na última época. Em comunicado, Daniel Levy, presidente dos “spurs”, admitiu que esta decisão não foi tomada de “ânimo leve, nem à pressa”. “Infelizmente, os resultados domésticos no final da temporada passada e no início desta época têm sido decepcionantes”, frisou Levy.

O Tottenham tem tido um início de época muito abaixo das expectativas, ocupando, actualmente, o 14.º lugar da Premier League inglesa, com apenas 14 pontos em 12 jornadas, estando, no entanto, bem posicionado para chegar aos oitavos-de-final da Champions.

Pochettino, de 47 anos, chegou ao clube londrino em Maio de 2014 e, sob o seu comando, o Tottenham teve algumas das suas melhores épocas das últimas décadas, com dois terceiros lugares e um segundo (2017), para além de ter chegado à final da Chanpions há poucos meses, acabando por ser derrotado pelo Liverpool.

Para o lugar do argentino, a imprensa inglesa avança com o nome de José Mourinho, que está desempregado há cerca de um ano, depois de ter sido dispensado pelo Manchester United em Dezembro de 2018. O nome do técnico português surge como o favorito das casas de apostas, numa lista onde estão incluídos o alemão Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, o britânico Eddie Howe, do Bornemouth, e do italiano Carlo Ancelotti, do Nápoles.