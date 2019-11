Luis Enrique está de volta ao comando da selecção de Espanha

A saída de Luis Enrique do cargo de seleccionador de Espanha, em Março passado, não foi um adeus definitivo, mas um até já. A possibilidade de o treinador asturiano voltar a assumir as rédeas de La Roja já era aventada há umas semanas e nesta terça-feira tornou-se oficial. A Real Federação Espanhol de Futebol (FPF) confirmou que o antigo jogador será o técnico da equipa nacional durante o Europeu de 2020.

Quando Luis Enrique anunciou o abandono do cargo, há oito meses, por motivos familiares, Roberto Moreno foi a solução encontrada. O adjunto, com experiência no trabalho de selecção, era visto como a passagem de testemunho mais pacífica e a verdade é que deu conta do recado, tendo qualificado Espanha para o Euro 2020 com sete vitórias e dois empates.

Se é verdade que Moreno, amigo de longa data de Luis Enrique, já tinha anunciado que deixaria de bom grado o cargo se o asturiano um dia pretendesse voltar a ocupá-lo, também é certo que há dois dias, no lançamento do encontro com a Roménia, o último da fase de qualificação para o Europeu, se mostrou seguro de que continuria à frente da selecção durante a fase final do torneio. “Creio que as possibilidades que tenho de continuar são 10 em 10”, afirmou.

Agora, porém, dá mesmo um passo atrás (ou para o lado) na carreira para que a RFEF assegure o retorno de Luis Enrique, sendo que é já a sexta alteração no comando técnico de Espanha desde 2016 - pelo banco passaram desde então Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Luis Enrique e Roberto Moreno.

“Sempre actuámos com rigor e transparência. Não mudámos a nossa mensagem, mudaram apenas os tempos. Luis Enrique é o líder deste projecto e este é um projecto que começou com a fase de qualificação para o Europeu e que continuará até ao Qatar 2022”, vincou Luis Rubiales, presidente da RFEF, explicando que a porta sempre esteve aberta ao regresso do técnico e que Roberto Moreno estava a par de tudo.