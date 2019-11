Adeus a José Mário Branco: “Toda a música portuguesa empalidece”

Camané recorda a influência de José Mário Branco na música portuguesa

José Mário Branco “é um dos artistas mais importantes da música portuguesa, como produtor, como intérprete, como compositor, letrista”, afirma Camané, ao telefone com o PÚBLICO. “Tem uma importância e influência extrema tanto na música portuguesa mais moderna quanto na música mais antiga, na divulgação, na estética e nos vários estilos musicais”, prossegue o cantor que foi apresentado a José Mário Branco por Carlos do Carmo nos anos 1990”. É um músico extraordinário, com bom gosto e que nunca abdicou dos valores e da qualidade em função de nada”.

José Fanha: “um grandíssimo artista, um grandíssimo intelectual e um homem da revolução"

José Fanha recorda a criação de Grupo de Acção Cultural — Vozes na Luta como algo de “extraordinário”: “Ele juntou uma quantidade enorme de músicos, uns 30 ou 40, de imensa qualidade, que ele dirigiu, incentivou.” Para este poeta e escritor de literatura infanto-juvenil, que se assume “um bocadinho mais novo do que esta geração de músicos que revolucionaram a música no nosso país”, José Mário Branco “é um grandíssimo artista, um grandíssimo intelectual e um homem da revolução... um dos homens que ajudaram, na sua maneira, a que a revolução do 25 de Abril acontecesse, a que as coisas mudassem em Portugal. Talvez não da maneira como sonhávamos mas a verdade é que mudaram, a caminho da democracia.”

Capicua: “morreu um amigo"

Através do Instagram, a cantora reagiu à morte de José Mário Branco partilhando uma foto do artista e apelidando-o como “amigo”. Capicua começa por citar a letra de uma das suas músicas: “eu cresci a ouvir Zé Mário, a TV era a rádio e a minha primeira rima foi à porta do infantário!”, palavras da sua canção A Última. "Que possa sempre honrar o seu exemplo. Não esquecendo nunca que a música não é só estética, e muito menos técnica, porque a ética é a sua dimensão mais importante. Que pena nunca o ter conhecido pessoalmente para lhe agradecer. Para lhe dizer que o primeiro CD que tive era dele (oferecido pelo meu pai). Para lhe dizer como cresci com a sua voz, acreditando que a Ronda do Soldadinho era música para crianças. E para lhe dizer que uma das coisas que mais me orgulha na minha cidade é ter feito nascer um tipo com a sua fibra!”, escreveu a rapper.

Valter Hugo Mãe diz que é uma “insuportável notícia"

O escritor português escreveu numa publicação na sua página do Instagram que com a morte de José Mário Branco “toda a música portuguesa empalidece" e reforça que “perdemos um génio”. “Que tristeza esta porcaria chamada morte”, rematou Valter Hugo Mãe.

Marcelo Rebelo de Sousa: era um “símbolo da resistência"

“José Mário Branco era inconfundível, inconfundível na sua voz, na sua independência, na sua rebeldia, na sua não-acomodação. Nunca aceitou honrarias nem condecorações em vida, e sempre insatisfeito. Para José Mário Branco havia uma parte de Abril que estava por realizar. Por isso ele continuou sempre a ser portador dessa insatisfação, em música”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP, pouco depois de se saber da morte do artista.

O Presidente da República disse ainda que José Mário Branco foi importante para a construção da democracia política, económica e social e avança que uma condecoração póstuma, uma “homenagem que lhe é devida”, depende da família e dos mais próximos do músico.