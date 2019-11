Digressão de despedida dos Kiss passa por Portugal em 2020

Os norte-americanos Kiss vão actuar em Portugal a 7 de Julho de 2020 no âmbito da digressão de despedida End of The Road, anunciou esta terça-feira a promotora.

Segundo a Everything is New, a actual formação dos Kiss, que inclui os membros originais Paul Stanley e Gene Simmons, vai passar por Lisboa, mais precisamente pela Altice Arena. Com eles estarão em palco Tommy Thayer e Eric Singer.

Os bilhetes estão à venda dia 22, a partir das 10h, nos locais habituais. A promotora não divulgou os preços dos ingressos.

Esta não é a primeira passagem dos Kiss por Portugal, tendo a banda de I was made for lovin’ you passado pelo Estádio Municipal de Oeiras em 2018 numa digressão conjunta com os Megadeth.