O horizonte dos Ornatos Violeta esgota-se a 31 de Dezembro de 2019. Há poucas certezas e um discurso cauteloso em relação ao que se poderá seguir à noite de 6 de Dezembro, quando, no Campo Pequeno, em Lisboa, encerrarem esta série de concertos que acederam fazer em 2019 e que, quase por acidente, lhes permitiu colocar sob um microscópio actual O Monstro Precisa de Amigos — o segundo e derradeiro álbum da sua discografia, lançado a 22 de Novembro de 1999, e agora objecto de reedição numa caixa que volta a disponibilizar as canções que já conhecemos de trás para a frente em CD, vinil e cassete. Aquilo que sabem, asseguram na véspera de inaugurar o renovado Pavilhão Rosa Mota (acrescido do nome de uma cervejeira), na sua cidade do Porto, é que a meta que se propuseram será cumprida quando as folhas do calendário passarem a contar os dias de 2020.

