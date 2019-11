Victoria Beckham confessa como foi difícil singrar no mundo da moda

A ex-estrela pop Victoria Beckham sabia que teria que conquistar os críticos de moda, difíceis de impressionar, quando há dez anos lançou a sua primeira colecção de roupa. Contudo, confessa agora a ex-Spice Girl, foi muito mais difícil do que tinha imaginado.

Numa conferência da Vogue, em Paris, no final da semana passada, Beckham, cujas colecções foram conquistando os elogios da crítica e ganhando prémios de moda pelo seu trabalho, anunciou que está a expandir o seu império: além da roupa, agora vai entrar no mundo da cosmética. “Estava muito consciente dos preconceitos: ser casada com David Beckham, ser uma Spice Girl e, de repente, uma colecção de roupa”, disse, acrescentando que, por isso, concentrou-se em fazer bem o seu trabalho e não ouvir os críticos.

Beckham recordou o falecido Karl Lagerfeld e Valentino como os dois designers que a ajudaram, mas confessou que ficou surpresa por a indústria ser tão cruel. “Se soubesse o que sei hoje, não sei se teria coragem de fazê-lo”, brincou.

De acordo com os últimos registos da empresa britânica — a marca de Beckham é de propriedade privada da designer, do marido, o futebolista David Beckham e do agente Simon Fuller —, ainda estava no vermelho em 2017. A ex-Posh Spice, como era conhecida quando cantava na girls band dos anos 1990, revelou que além de uma linha de maquilhagem, lançada recentemente, a marca vai produzir produtos para a pele e fragrâncias, já no próximo ano. Recorde-se que os cosméticos costumam ser uma linha lateral altamente lucrativa para as marcas de luxo.