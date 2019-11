Passatempo #maisPUBLICO. Já somos mais de 200 mil no Instagram

O Instagram do PÚBLICO não pára de crescer. Ultrapassámos os 200.000 seguidores na sexta-feira e somos agora o jornal português com mais seguidores nesta rede social. Para celebrar, estamos a oferecer três assinaturas digitais semestrais.

Só tem de puxar pela criatividade e originalidade para participar. De 18 a 25 de Novembro, escreva uma frase que descreva a ilustração de Miguel Feraso Cabral que acompanha este artigo e publique no nosso Instagram: as três melhores frases ganham uma assinatura digital semestral no PÚBLICO.

Se tem mais de 18 anos e quer participar, deve:

seguir a conta de Instagram do PÚBLICO: @publico.pt

escrever uma frase que descreva, de forma criativa e original, a imagem do post, e em que utilize a hashtag #maispublico

publicar a frase nos comentários do post

identificar um amigo (ou mais)

Cada participante pode participar com várias frases, com a condição de não serem iguais. As frases vencedoras serão escolhidas por um júri composto por um elemento da equipa de redes sociais do PÚBLICO e um membro da Direcção Editorial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os vencedores serão anunciados a 28 de Novembro no PÚBLICO.

Os critérios de participação podem ser consultados aqui. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do endereço [email protected]