Temperaturas mínimas voltam a descer abaixo dos 10 graus (e a chuva vem a caminho)

Ainda que a chuva e o frio tenham dado tréguas a algumas partes do país durante o fim-de-semana e o início desta segunda-feira, o frio e a chuva não tardarão a voltar, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Esta terça-feira, em todo o país, as temperaturas mínimas voltam a descer abaixo dos 10 graus — e em algumas regiões ficam mesmo no limiar entre a temperatura negativa e a positiva, como Bragança, que chegará aos 0 graus Celsius.

Para terça-feira, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro — ​ as temperaturas vão oscilar entre os 0ºC em Bragança e os 8º em Sagres — e uma pequena descida da temperatura máxima – os termómetros vão marcar entre os 9ºC (Bragança e Viseu) e os 16ºC em Sagres. Viana do Castelo, Porto e Braga, Leiria e Évora chegarão aos 13ºC de máximas, Santarém, Setúbal e Lisboa aos 14ºC e Sines e Faro aos 15ºC. Já a Guarda fica-se pelos 6ºC de máximas. O frio virá acompanhado da chuva: o IPMA prevê a possibilidade de ocorrência de aguaceiros acima dos 50% para todas as regiões do país.

Além disso, estão previstos períodos de céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e aumentando gradualmente de nebulosidade por nuvens altas a partir do final da tarde. O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, estando moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas do Centro e Sul e enfraquecendo no final do dia. Poderá registar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro e a formação de gelo ou geada no nordeste transmontano e na Beira Alta.

Para quarta-feira prevê-se nova descida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 2ºC na Guarda e os 11ºC em Faro e Sagres e as máximas entre os 5ºC na Guarda e os 18ºC em Sagres e Faro. Viana do Castelo, Porto e Braga, Leiria e Évora mantêm aos 13ºC de máximas do dia anterior, Santarém e Setúbal sobem para 16ºC e Lisboa fica nos 15ºC. As temperaturas mais baixas deverão fazer-se sentir no Interior Norte: Bragança fica-se pelos 7ºC de máximas, Castelo Branco pelos 11ºC e Portalegre pelos 10ºC.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O cenário de terça-feira deverá manter-se na quarta-feira: céu pouco nublado, vento fraco a moderado do quadrante norte e moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro e formação de gelo ou geada no nordeste transmontano e na Beira Alta.

Na quinta-feira, além das condições meteorológicas dos dias anteriores, existe a possibilidade de ocorrência de trovoada na região Sul durante a tarde e de períodos de chuva, aguaceiros ou neve acima de 1400 metros. Para este dia, o IPMA prevê que as temperaturas variem entre os 9ºC e os 15ºC em Lisboa, 3ºC e 8ºC em Bragança, os 9ºC e os 13ºC no Porto, os 7ºC e os 13ºC em Coimbra, os 6ºC e os 10º em Portalegre e os 10ºC e os 17ºC em Faro.