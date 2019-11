Quatro horas não chegaram para completar nova prova de acesso à especialidade médica

Com um peluche e um ramo de flores na mão, Inês Silva suspirava de alívio, à saída da Alfândega do Porto, onde na tarde desta segunda-feira mais de mil médicos completaram uma das mais duras provas da sua vida, o temido exame nacional de seriação para a formação especializada. À porta do edifício aglomeravam-se familiares, pais, namorados, amigos, centenas de pessoas que aguardaram estoicamente ao frio a saída dos mais de mil jovens que iam sendo recebidos com palmas, com champanhe, com cerveja, com flores, com mini-foguetes.

