Direito de Resposta: “Concentração de Motos de Faro suspeita de financiar Hells Angels”, publicado a 13 de Outubro 2019

No passado Domingo, 13 de Outubro de 2019, foi publicada uma notícia no jornal PÚBLICO com o título “Concentração de Motos de Faro suspeita de financiar Hells Angels” e subtítulo “Análise das Finanças, no âmbito de uma investigação do Ministério Público às contas da Federação de Motociclismo de Portugal, levantou dúvidas sobre o dinheiro que a concentração de Faro movimenta”.

A referida notícia contém falsidades e calúnias gravemente ofensivas da honra, consideração, reputação, boa fama e bom nome da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) e dos membros da sua Direção, bem como do Moto Clube Faro (MCF), pelo que importa declarar o seguinte:

1. Nem a FMP, nem qualquer dos seus membros da Direção, foi citada ou notificada de ou para qualquer processo de investigação às suas contas ou patrimónios, nomeadamente para a investigação do Ministério Público que a notícia do PÚBLICO diz ter sido iniciada em 2016;

2. É falso que a Concentração de Motos de Faro financie membros da Direção da FMP, sendo absurdo e destituído de qualquer fundamento noticiar que as contas da FMP possam por qualquer forma indiciar qualquer financiamento do MCF a membros da Direção da FMP ou aos Hells Angels; aliás, o Presidente da Direção da FMP convidou a jornalista Sónia Trigueirão, autora da notícia do PÚBLICO, a analisar e verificar todas as contas da FMP, o que esta recusou;

3. É falso que a FMP tenha pago remunerações aos membros da sua Direção; a FMP foi fundada em 1990 e nunca os membros da sua Direção foram remunerados;

4. O MCF é um clube associado da FMP, e ambos são Instituições de Utilidade Pública, de grande mérito reconhecido nacional e internacionalmente, nomeadamente pelas suas atividades de promoção da prática do motociclismo e de defesa dos interesses dos motociclistas;

5. A FMP está disponível para esclarecer qualquer dúvida ou colaborar com qualquer investigação sobre esta matéria e não abdicará de defender intransigentemente o seu bom nome, dos seus associados e dos seus motociclistas.

Manuel Marinheiro, presidente da direcção da FMP (Federação de Motociclismo de Portugal)